Inter, si farà di tutto per Marcos Alonso. Due le alternative

L'Inter ha intenzione, durante la sessione di mercato di gennaio, di investire su un esterno sinistro. Asamoah è ancora alle prese con un problema al ginocchio, e per questa ragione si sta cercando un nuovo innesto.

Il nome forte è quello di Marcos Alonso, che Conte ha già avuto al Chelsea. Lo spagnolo non rientra nei piani di Lampard, tanto che nel boxing day non è stato addirittura convocato. Nonostante ciò i Blues lo valutano tra i 30 e i 40 milioni di euro. I nerazzurri, dal canto loro, vorrebbero condurre la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma comunque non vorrebbero spendere più di 20 milioni di euro.

Le alternative sono due. In primis ci sarebbe Emerson Palmieri, anche lui in forza al Chelsea. Questa pista tuttavia è più complicata. Più semplice invece arrivare a Kurzawa del PSG, che ha il contratto in scadenza a giugno, e che potrebbe essere quindi strappato ad un prezzo agevole.