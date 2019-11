Inter, si fa sul serio per due giocatori che militano in serie A

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport l'Inter avrebbe messo nel mirino due giocatori che militano in serie A. Si tratta di Kouame e De Paul.

Entrambi i giocatori hanno appena rinnovato con i rispettivi club, ed in entrambi i casi l'Inter dovrebbe procedere con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Il Genoa non dovrebbe avere problemi ad andare incontro all'Inter, che a sua volta potrebbe pensare di inserire Politano come contropartita. Per quanto riguarda la trattativa con l'Udinese da un lato c'è il giocatore, che si trasferirebbe più che volentieri alla corte di Conte, ma dall'altro c'è il club che valuta il centrocampista non meno di 30/35 milioni di euro.