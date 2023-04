Inter, si fa dura per il rinnovo di de Vrij: alla base della scelta, ragioni ‘di campo’

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/04/2023

Inter, il rinnovo di Stefan de Vrij rimane in bilico. Il pareggio di ieri pomeriggio contro la Salernitana, non lascia spazio ad interpretazioni. Un risultato che ha tutto il sapore della sconfitta e che allontana sensibilmente la squadra nerazzurra dall’obiettivo minimo di questa stagione che, a questo punto, resta la qualificazione alla prossima Champions League.

Uno dei protagonisti in negativo della stagione nerazzurra è stato di certo il difensore olandese, Stefan de Vrij. L’ex Lazio, dopo la stagione scorsa, non è riuscito a replicare quanto di buono fatto vedere in maglia nerazzurra e ha perso la maglia da titolare in favore del nuovo acquisto, Francesco Acerbi. E per quanto riguarda il rinnovo, la strada sembra essere in salita.

Inter, il rinnovo di Stefan de Vrij rimane in bilico: il difensore riflette per ragioni inerenti al campo

Dunque, de Vrij, come oramai si sa, sta parlando con la dirigenza di viale della Liberazione, per provare a rinnovare il proprio contratto. L’ultima offerta della società nerazzurra è stata ritenuto economicamente congrua sia dal ragazzo che dal suo agente, Federico Pastorello. Ma la questione, non è solamente economica.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le parole del post-partita, sono state una stortura rispetto al momento che vive la squadra. Il giocatore ha lamentato uno scarso utilizzo e ha messo in bilico la possibilità di rinnovare. A questo punto, bisognerà riflettere attentamente sul da farsi. Per la società, in un senso o in un altro, dovrà valutare se affidarsi ad altri giocatori o su di lui. Ben sapendo, lato giocatore, che anche con altri allenatori in panchina, il posto da titolare non è affatto certo. Anzi.