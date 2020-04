Inter, si complica il riscatto di Joao Mario: due nuove squadre sul lusitano

Il futuro di Joao Mario è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista portoghese, ceduto la scorsa estate al Lokomotiv Mosca con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a fine stagione per 18 milioni di euro, potrebbe non essere riscattato. Il club russo, nonostante le ottime prestazioni del lusitano, riterrebbe troppo alta la cifra pattuita la scorsa estate e vorrebbe proporre all’Inter un nuovo prestito per la prossima stagione. I nerazzurri non sembrerebbero intenzionati ad accettare un nuovo prestito e vorrebbero cederlo a titolo definitivo.

L'Inter avrebbe già fissato il prezzo del portoghese a 15 milioni di euro, i soldi ricavati dalla sua eventuale cessione dovrebbero essere subito reinvestiti per l’acquisto di un nuovo centrocampista. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Estadio Deportivo, sul centrocampista ci sarebbe l’interesse di diversi club, tra cui il Real Betis e l’ Olymipique Marsiglia. Il club andaluso farebbe sul serio e avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. L’ ex Sporting vorrebbe tornare a giocare nell'Europa che conta ed avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in Spagna o Francia, ma tutto dipenderà dal Lokomotiv Mosca.