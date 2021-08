Inter, si cerca un'altra punta: ci sarà un cavallo di ritorno?

Il mercato in entrata dell'Inter, per quanto riguarda il reparto avanzato, potrebbe non fermarsi all'acquisto dell'oramai ex Lazio, Joaquin Correa, che oggi ha firmato il suo contratto con la società nerazzurra e svolto il primo allenamento. Infatti, viste le non perfette condizioni fisiche dell'attaccante cileno, Alexis Sanchez, in viale della Liberazione starebbero valutando attentamente la possibilità di ingaggiare un'altra punta per completare il reparto e dare a Simone Inzaghi delle alternative valide.

Secondo quanto riportato da parte del sito Fantacalcio.it, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando ad un ritorno in maglia nerazzurra come potrebbe essere quello di Keità Balde, lo scorso anno alla Sampdoria - con la quale segnò anche un gol contro l'Inter allo stadio Marassi. Il senegalese, che è stato già allenato da Simone Inzaghi alla Lazio nella sua miglior stagione in termini realizzativi, potrebbe essere il profilo giusto, visto che sarebbe la seconda punta che come ruolo sarebbe il ricambio proprio di Correa.

Ultimi giorni di mercato, ma trattative ed ipotesi ancora aperte per l'Inter. Keita c'è, a dirigenza riflette, per una possibilità che potrebbe davvero far comodo in termini numeri, di varianti tattiche e di alternativa tecnica.