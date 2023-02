Inter, si cede un big. Ausilio vola a Londra (e spunta un portiere)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/02/2023

Inter, è sempre caldo il tema delle uscite. Non tutti sono intoccabili. Anzi, qualcuno sembra essere ben avviato verso una separazione dai colori nerazzurri a fine stagione. E’ il caso di Denzel Dumfries. L’olandese, già nelle scorse sessioni di mercato, è stato particolarmente chiacchierato. L’estate potrebbe essere il momento giusto per un addio che sembra ormai contemplato dalla stessa Inter.

La novità, raccontata da Tuttosport, riguarda un viaggio di Ausilio a Londra. Una mossa precisa che avrebbe come obiettivo quello di dialogare col Chelsea e porre le basi per un’operazione che porterebbe evidentemente Dumfries nel ricco club inglese.

Inter, c’è anche l’operatività in entrata. Un obiettivo in porta

Come svela il sito del quotidiano piemontese, occhio poi a Neto. Il lavoro di Ausilio in Inghilterra è ovviamente anche in entrata. Piace il portiere brasiliano, che potrebbe sostiture Handanovic, e diventare il dodicesimo, alle spalle di Onana.

Neto, un passato nelle file di Fiorentina e Juventus, gioca attualmente nel Bournemouth.