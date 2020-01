Inter, si avvicina Giroud. Giorni cruciali anche sull'affare Gabigol

L'Inter sembrerebbe intenzionata ad accelerare i tempi su due affari: la dirigenza nerazzurra starebbe cercando rinforzi in attacco, con una trattativa che ormai potrebbe decollare nelle prossime ore.



Secondo le indiscrezioni riportate dalla "Gazzetta dello Sport" il Chelsea avrebbe abbassato le pretese per Giroud. Il centravanti transalpino, ormai ai ferri corti con i blues, sarebbe il profilo scelto da Marotta e Ausilio per il reparto offensivo. Da limare alcuni dettagli sul contratto del calciatore, con l'approdo a Milano che sembrerebbe imminente.



Non solo: sempre stando a quanto riferito dal noto quotidiano sarebbero ore caldissime per il futuro di Gabigol. Il Flamengo è in pole e mette sul piatto 18 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il club rubro-negro lavora sull'ingaggio data la richiesta piuttosto alta dell'attaccante carioca (4 milioni a stagione).