Inter, sfumato il sogno per la sessione di mercato estiva

Niente da fare per l'Inter in vista del mercato estivo. Il grande sogno, che portava il nome di Toni Kroos, sembra essere svanito del tutto. Il centrocampista tedesco infatti, ha prolungato il proprio contratto fino al 2023.

Un fattore che blinda inevitabilmente un giocatore che era dato quasi per partente. Le merengues hanno voglia di rifondare e cercare di aprire un nuovo ciclo vincente, ma in questo processo di rifondazione non sembra rientrare il campione del mondo 2014.

Per questo motivo, il club di Corso Vittorio Emanuele si vede "costretto" a scartare l'ipotesi Kroos e tornare a concentrarsi sui nomi di Ivan Rakitic ed Ilkay Gundogan.