Inter, sfuma Werner: il tedesco sará un nuovo giocatore del Chelsea

Sfuma il sogno Timo Werner per i nerazzurri, il classe '96 sarebbe a un passo dal trasferimento in Premier Leaugue. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sarebbe ormai tutto fatto per il suo passaggio al Chelsea. Il centravanti tedesco, accostato diverse volte nuche all'Inter, era uno dei nomi in cima alla lista di Beppe Marotta in caso di cessione di Lautaro Martinez..

I blues hanno battuto la concorrenza dell’Inter e specialmente quella del Liverpool, che sembrava la squadra favorita. Le parti starebbero limando gli ultimi dettagli e entro i prossimi giorni potrebbe già arrivare l’ufficialitá. Il club londinese avrebbe raggiunto l’accordo con il giocatore e pagherà entro i prossimi giorni la clausola rescissoria da 60 milioni di euro in scadenza il prossimo 15 giugno. Il tedesco firmerà un contratto fino al 2025 da 10 milioni di euro a stagione più bonus. Il Chelsea, dopo l'acquisto di Hakim Ziyech dall’Ajax per 33 milioni di sterline, piazza un altro importantissimo colpo di mercato in vista della prossima stagione.