Inter, sfuma un obbiettivo per l'attacco. Il giocatore va in Spagna

L'Inter cerca un attaccante per poter completare l'organico e dare al nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, un reparto completo e che possa avere tante alternative. Ecco perchè la dirigenza sta effettuando un vero e proprio casting con tanti nomi sul taccuino come lo sono quelli di Duvan Zapata, Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, Joaquin Correa e Marcus Thuram che si sono alternati nelle preferenze della società nerazzurra nel corso di questa finestra di mercato.

Tra i tanti nomi, però, ce n'è uno che sta sfumando in maniera definitiva. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'attaccante dell'Herta Berlino, Matheus Cunha, brasiliano fresco vincitore dell'olimpiade di Tokyo con la nazionale verdeoro classe 1999, è vicino a passare all'Atletico Madrid del Cholo Simeone per una cifra di 30 milioni di euro.

La squadra madrilena, infatti, dopo non essere riuscita ad arrivare a Vlahovic, che la Fiorentina ha ritenuto incedibile, si è fiondata sul giocatore della squadra tedesca inseguito anche dall'Inter, visto che è un pallino del ds nerazzurro, Piero Ausilio, che lo segue da tanto tempo. Uno dei nomi, dunque, sfuma in maniera definitiva. Adesso è il momento di accelerare per uno dei nomi rimasti in lista perchè Inzaghi non può più aspettare e conta di avere quanto prima delle alternative valide per il reparto avanzato.