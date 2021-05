Inter, sfuma Kaio Jorge: il Napoli prova l'affondo definitivo

Secondo quanto riportato da parte di TMW, il Napoli starebbe muovendo dei passi molto importanti per convincere il centravanti classe 2002 del Santos, Kaio Jorge, a vestire la maglia azzurra.

Il giovane talento ha il contratto in scadenza nel dicembre 2021, per questo prenderlo a zero alletta molto De Laurentiis. Venerdì, intanto, gli agenti sarebbero attesi a Napoli per provare a portarlo a Castel Volturno già da questa estate.

Sull’attaccante c’erano anche gli occhi dell’Inter che, però, dovrà virare su altri nomi per rinforzare il reparto avanzato.