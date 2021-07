Inter, sfuma il portiere: vicino il suo passaggio al Lione

L'Inter, per la stagione 2022/2023 dovrà rinunciare al portiere dell'Ajax, Andrè Onana che è vicino a passare alla sua prossima squadra a titolo definitivo, dopo le voci delle scorse settimane che lo davano molto vicino al passaggio in nerazzurro a parametro zero.

Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, l'estremo difensore senegalese, sarebbe vicino al passaggio al Lione. L'offerta della squadra francese è di 5 milioni di euro, a fronte di una richiesta da parte dell'Ajax di 10 milioni di euro. Per Onana pronto un contratto fino al 2026.

Dunque, l'ex Barcellona è pronto ad una nuova avventura che potrà iniziare sul campo soltanto a partire da novembre, vista la squalifica per doping. L'Inter ci aveva pensato come dopo-Handanovic a parametro zero, ma adesso dovrà cambiare obiettivo.