Inter, sfuma il grande obiettivo di gennaio? Il giocatore ha parlato chiaro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/03/2023

Inter, potrebbe essere tramontata la pista che porta a Pavard. Durante la sessione di mercato di gennaio, si era tanto parlato dell’interesse del Paris Saint-Germain per Skriniar. Il difensore slovacco vestirà la maglia del club parigino sicuramente a partire dalla prossima estate. Di fatto, però, i transalpini, avrebbero voluto anticiparne l’acquisto.

Così non è stato. La società nerazzurra, infatti, non è riuscita a trovare un sostituto all’altezza del suo attuale difensore e non se ne è fatto nulla. Tra i nomi che erano circolati per sostituire Skriniar, c’era anche quello del difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard che proprio oggi ha parlato del suo futuro.

Inter, la pista che porta a Pavard potrebbe essere tramontata definitivamente? Il difensore francese ha parlato del futuro

Dunque, l’Inter e i suoi dirigenti, avevano puntato all’acquisto di Pavard questo inverno. Acquisto che, però, non si è concretizzato. Ci si chiede, dunque, se l’interesse potrebbe proseguire anche per il mercato estivo. E proprio di questo ha parlato lo stesso difensore francese ai microfoni di Sport1. Pavard, infatti, ha ammesso come lui non ama lasciare il proprio club a metà della stagione.

Non solo, ma anche per quanto riguarda l’estate è tutto da vedere. Il giocatore, infatti, ha ammesso di non aver mai affermato di voler andare via dalla Baviera in cui si trova bene con la sua famiglia e che adesso è concentrato sulla seconda parte di stagione. Insomma, un obiettivo papabile sembra allontanarsi. Ausilio e Marotta dovranno lavorare di fantasia per trovare i nomi giusti per il post-Skriniar.