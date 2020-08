Inter, sfuma il colpo Sarr: ufficiale il suo trasferimento al Chelsea

Niente da fare per i nerazzurri, Malang Sarr è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. I blues hanno battuto la concorrenza di diversi club, tra cui: Shalke 04, Borussia Dortmund, Torino e soprattutto Inter. Il classe '99 arriva a parametro zero dal Nizza ed ha firmato un contratto quinquennale. Ad annunciarlo è stato il club londinese attraverso una nota sul proprio sito ufficiale:

"Il 21enne ha lasciato il club di Ligue 1 quest’estate dopo la fine del suo contratto e ora ha firmato un contratto quinquennale con noi. Trascorrerà la stagione 2020/21 in prestito. Questo fornirà la possibilità di guadagnare tempo prezioso di gioco e aggiungere alla sua esperienza in modo che sarà pronto a unirsi alla nostra squadra“

Dopo gli acquisti di Werner, Chilwell, Ziyech e in attesa di Havertz e Thiago Silva, i blues piazzano un altro importante colpo di mercato. Il francese però, come riportato nel comunicato, verrà mandato in prestito la prossima stagione per giocare con continuità.