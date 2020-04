Inter, sfuma il colpo a parametro zero: c’è il rinnovo

Dall’Inghilterra arriva un clamoroso colpo di scena riguardante il futuro di Olivier Giroud. L’attaccante, che sembrava ad un passo dalla firma con innerazzurri, potrebbe restare al Chelsea ancora per un altra stagione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo per un’altra stagione presente sul contratto del francese. Sfuma, pertanto, la possibilità dell’acquisto a costo zero. Sul giocatore continua a esserci comunque il forte interesse dell’Inter, che ora sarà costretta a trovare l’intesa economica anche con il club di Abramovich.

I nerazzurri avrebbero già trovato un principio d’accordo con l’entourage del giocatore per un contratto biennale con opzione per un altro anno Il Chelsea, intanto, starebbe provando ad ingaggiare Dries Mertens, attaccante belga classe 1987 in scadenza di contratto con il Napoli. I blues sarebbero già in trattativa con gli agenti del belga. Il suo eventuale arrivo alla corte di Frank Lampard sbloccherebbe la cessione di Olivier Giroud. all’Inter.