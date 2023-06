Inter, sfuma definitivamente un acquisto sulla destra: il giocatore accetta la nuova destinazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/06/2023

Inter, sfuma un acquisto per la corsia destra. Queste ore di mercato, in casa nerazzurra, sono parecchio tese per tanti motivi. A partire dal clamoroso stop alla trattativa per il trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al Nassr, ma anche per quanto riguarda il passaggio di Andrè Onana al Manchester United e lo stop all’acquisto di Davide Frattesi. Una situazione non semplice che, dopo due sessioni, sembra ripetersi all’infinito.

Proprio per questo, uno degli obiettivi per la corsia destra di centrocampo, pare essere sfumato in maniera definitiva. Secondo quanto riportato dal Sky Sport, infatti, Raoul Bellanova ha accettato la proposta del Torino e si trasferirà sotto la Mole per la prossima stagione. Il giocatore, dopo un’iniziale riflessione, ha deciso di fare parte della squadra di Juric e di ritagliarsi un ruolo da protagonista da titolare.

I nerazzurri, avevano deciso di non riscattare il giocatore per 7 milioni di euro, ma avrebbero voluto contrattare nuove condizioni con il Cagliari per acquistarlo, magari inserendo qualche giovane che sarebbe potuto interessare ai sardi. Niente da fare e adesso la case del vice-Dumfries è scoperta e necessita di un nuovo innesto. Marotta e Ausilio dovranno operare di fantasia e cercare soluzioni nuove, avendo tante difficoltà e una budget, derivante esclusivamente dalle cessioni, che fatica ad essere ottenuto.