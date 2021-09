Inter, senti Romano: 'Il giocatore sta per firmare il contratto'

"L'accordo è alle fasi finali e sta per essere firmato". Poche ma incisive parole che fanno sognare i tifosi dell'Inter.

A scriverle, tramite il suo profilo Twitter, è il giornalista Fabrizio Romano. L'esperto di mercato parla del prolungamento di contratto di Lautaro Martinez. Il Toro siglerà un accordo fino al 2026 "dopo aver rifiutato - ricorda il cronista - le proposte di Tottenham e Atletico Madrid". Insomma: stando a questa ricostruzione appare questione di ore, massimo giorni perché arrivi l'annuncio ufficiale. D'altronde, già mercoledì sera, prima della gara contro il Real Madrid, Giuseppe Marotta aveva rassicurato l'ambiente nerazzurro come potete leggere in questo nostro articolo. Che cosa prevederà il nuovo accordo con Lautaro? Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport aveva anticipato alcuni fondamentali dettagli. Per esempio: si tratterà di un quinquennale a partire da 6,2 milioni a stagione. A quanto si apprende, poi, sarebbe stata eliminata anche la clausola risolutoria da 111 milioni di euro.

Attenzione, però. Nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi anche sul prolungamento di Nicolò Barella. Sempre il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi, aveva infatti anticipato come tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'agente del calciatore (Alessandro Beltrami, ndr) è già intercorsa una chiamata per fissare un appuntamento entro la fine di questa settimana (siamo a sabato 18 settembre..., ndr). Secondo il quotidiano, infatti, sia la società sia il procuratore di Barella concordano sull'aspetto fondamentale: il giocatore merita un aumento salariale rispetto agli attuali 2,5 milioni di euro a stagione. L'Inter potrebbe offrire 4, 4,5 milioni più bonus "ma - aveva avvertito il Corriere dello Sport - la sensazione è che le richieste dell'entourage del centrocampista siano più elevate. Possibilità di trovare un punto di intesa? Elevate anche se magari ci vorrà qualche incontro per trovare la quadra".