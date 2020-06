Inter, senti Olic: "Perisic? Può ancora giocare ad alti livelli"

Intervenuto ai microfoni di Sport Bild Olic, ex giocatore del Bayern, ha rilasciato qualche dichiarazione su Ivan Perisic (attualmente sul libro paga dell'Inter e in prestito ai bavaresi). L'ex centravanti elogia il croato, affermando che ancora può dare il massimo e che è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe nella sua squadra.



Ecco quanto affermato al giornale teutonico: "Ivan ha giocato molto bene prima dell’infortunio, so che il Bayern è estremamente contento di lui. Sarei molto felice se il club lo acquistasse dall’Inter, perché sono convinto che sarebbe di aiuto per loro in futuro. È vero, Perisic ha già 31 anni, ma credo che possa giocare ad alti livelli per qualche altra stagione. Fisicamente è in forma, non ha subito infortuni gravi in carriera. Il suo grande vantaggio è che può occupare più posizioni in attacco, gioca ugualmente bene con entrambi i piedi. Ho giocato con lui a Wolfsburg e nella squadra nazionale e posso dire che Ivan è un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere nella sua squadra“.



Perisic, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sembrerebbe vicino alla permanenza nel club tedesco. Le trattative sarebbero in fase avanzata e le possibilità del riscatto non sarebbero ridotte al lumicino.