Inter, senti Milito: "Lautaro? Vi spiego perché è perfetto per il Barça"

Lautaro Martinez continua ad essere sempre nel mirino del Barcellona. il centravanti argentino piace molto al club catalano, con quest'ultimo che studia la giusta strategia per strapparlo all'Inter. I nerazzurri però sono inamovibili: Marotta e Ausilio non fanno sconti e a meno che non si paghi la clausola difficilmente l'attaccante albiceleste potrà lasciare Milano in direzione Spagna. Nel frattempo i rumours non si placano, con gli addetti ai lavori ed ex calciatori che esprimono il loro parere su un ipotetico approdo dell'attaccante sotto i riflettori del Camp Nou.



A rilasciare qualche dichiarazione è stato anche "El Principe" Diego Alberto Milito. Il famoso bomber e protagonista del triplete del 2010 si è espresso sul possibile arrivo del calciatore in Catalogna, supportando Bartomeu per l'ottima scelta dell'obiettivo. Milito, dopo aver fatto da tramite tra il Racing Avellaneda e l'Inter nell'affare che ha portato in Italia Lautaro, certifica a Movistar che "El Toro" è l'identikit perfetto per il mosaico tattico del tecnico blaugrana Setien: "E' un giocatore completo che sta facendo grandi cose all'Inter. So che ci sono molte voci e ovviamente non so cosa succederà", queste le parole della storica colonna nerazzurra, complice anche il fatto di aver conosciuto bene l'attuale numero dieci ora allenato da Conte.



"El Principe" non si sottrae dall'esprimere tutto il suo gradimento nei confronti di Lautaro, e ora si attendono gli sviluppi dell'affare tra i due club. L'Inter non cambia idea, il Barcellona mantiene vivi i contatti. E chissà se le parole di Milito possono convincere Lautaro a cedere alle sirene iberiche.