Inter, senti Marino: "Acquirenti per De Paul? Ne parleremo a fine anno"

La scorsa estate è stato corteggiato a lungo per essere messo subito a disposizione di Antonio Conte, poi però gli investimenti effettuati su Nicolò

Barella e Stefano Sensi hanno messo la dirigenza di Via della Liberazione nelle condizioni di dover far raffreddare i dialoghi.

Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, giocatore accostato all'Inter più volte che quest'anno con la maglia dell'Udinese ha fino ad ora collezionato sei reti. Il 10 bianconero è una pedina imprescindibile, ma a far chiarezza sul suo futuro ci ha pensato Pierpaolo Marino.

Il Direttore dell'Area Tecnica friulana infatti, sulle frequenze di Tuttomercatoweb Radio, ha fatto sapere che con gli eventuali acquirenti per l'argentino parlerà solo al termine della stagione. Parole che potrebbero interessare, seppur indirettamente, anche all'Inter.