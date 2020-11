Inter, senti Lampard:" Voglio che Giroud rimanga qui, per me è importante"

L'allenatore del Chelsea, Frank Lampard, durante la conferenza stampa in vista della partita di Champions contro il Rennes, toglie dal mercato Olivier Giroud, facendo un attestato di stima importante all'attaccante francese campione del mondo:" Oli è un membro molto importante per la nostra squadra. L'anno scorso ha giocato molte partite, vorrà giocare sempre di più e per me è un elemento importante della squadra".

Ha continuato il tecnico inglese:" So che sarà importante per noi da qui in avanti e voglio che resti qui. Con lui ho un ottimo rapporto e se mai avesse voluto andare via, avrei avuto questa conversazione con lui. In avanti c'è concorrenza, ho sentito le dichiarazioni dell'agente di Oli e non ci ho pensato perchè con lui ho conversazioni aperte. Si allena in maniera brillante, qualunque cosa accada".

Strada in salita per l'Inter in vista di gennaio, quindi, a cui l'attaccante piace da tempi non sospetti.