Inter, senti Florenzi: "Un onore essere accostato ai nerazzurri. Si vedrà"

“Al PSG ho fatto l’esperienza che volevo, per il futuro vedremo cosa succederà”. Alessandro Florenzi è molto limpido per quanto concerne il suo futuro, ancora in prestito con diritto di riscatto dalla Roma al PSG. Tutto ancora possibile, lui ne parla in esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

ROMA – “Resterò sempre un tifoso della Roma, questo nessuno può togliermelo”.

MOURINHO – “Mi auguro che Mourinho possa davvero far bene. Il contesto romano è difficile ma lui è uno dei migliori in assoluto, è una boccata d’ossigeno. Scudetto? Lo spero, se non altro da tifoso per andare a festeggiare al Circo Massimo…”.

INTER – “Ovviamente fa piacere essere accostato a un top club come l’Inter, ma non faccio attenzione alle voci di mercato. Preferisco i fatti, ora do il mio meglio e le mie energie tutte al PSG per ripagare la fiducia. Poi si vedrà”.

BARELLA – “Kean potrà fare un grande Europeo, ma so per certo che Barella esploderà in modo definitivo”.