Inter, Sensi va via da Milano? In caso di addio c’è un profilo richiesto da Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/08/2023

Inter, non è certa la permanenza di Stefano Sensi in nerazzurro. Il mercato interista, in queste ore, sta vivendo un momento molto intenso. La società, dopo i vari arrivi finalizzati nel corso dell’estate e dopo la questione Samardzic, sembrano aver chiuso in maniera positiva un grande acquisto come quello di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco.

Intanto, un’occhiata attenta bisogna darla anche al mercato in uscita che potrebbe dare lo spunto per completare ulteriormente la rosa. Detto di Correa che interessa a Torino e Betis Siviglia – la sua partenza, dovesse avvenire, sarebbe in prestito -, c’è un altro giocatore non sicuro della permanenza a Milano. Si tratta di Stefano Sensi.

Il centrocampista, la scorsa stagione, è stato protagonista con la maglia del Monza e quest’estate è riuscito a fare anche un bel pre-campionato con la squadra di Simone Inzaghi. Ma la sua fragilità fisica, come ammesso di recente dallo stesso amministratore delegato Beppe Marotta, non convince e per questo la sua permanenza non è affatto scontata.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, se il centrocampista dovesse partire, ecco che ci si fionderebbe su un profilo con le caratteristiche richieste da Simone Inzaghi. Per il tecnico nerazzurro, infatti, servirebbe un giocatore strutturato fisicamente per poter aggiungere kg e centimetri in mezzo al campo. Vedremo cosa accadrà in queste ultime ore.