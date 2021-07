Inter-Sensi, di mezzo la Fiorentina? Marotta intanto fissa il prezzo

L'Inter, nelle prossime settimane, dovrà prendere una decisione in merito alla permanenza o meno, in maglia, nerazzurra, di Stefano Sensi, centrocampista che nelle ultime due stagioni ha avuto tantissimi problemi fisici. Il talento non è messo in discussione, ma la sua tenuta lascia perplessi e per questo si può pensare ad un addio.

Secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, sul giocatore nerazzurro ci sarebbe l'interesse della Fiorentina che vorrebbe regararlo a Vincenzo Italiano. Il giocatore, però, nicchia, perchè vorrebbe giocarsi le sue carte in una big e non scendere di livello, ma Commisso è convinto di avere le carte giuste per convincerlo con il suo progetto ambizioso.

L'Inter, intanto, per lui, ha già fissato il prezzo. Chi presenterà un'offerta di 15 milioni può prendere il giocatore. Toccherà alla squadra Viola cercare di accontentare le pretese nerazzurre.