Inter, sempre più vicino il colpo Barella: la situazione

L'Inter vuole chiudere il prima possibile per Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale, con cui ieri sera è andato in gol contro la Grecia. Stando a quanto scrive Nicolò Schira de "La Gazzetta dello Sport", domani in Lega potrebbe essere l'occasione giusta per Marotta per accelerare con il club di Giulini. I nerazzurri avrebbero già l'ok del giocatore per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.

https://twitter.com/NicoSchira/status/1137770973187497984