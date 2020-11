Inter, scelto Musso per il dopo Handanovic ma l’Udinese spara alto

L’Inter ha ampiamente deluso le aspettative in questa prima parte di stagione. Il club nerazzurro è attualmente al settimo posto in campionato a 5 punti dal Milan capolista e ultima nel girone B di Champion League con soli due punti.

Rispetto alla scorsa stagione, il reparto che sta mostrando meno affidabilità è quello difensivo con in particolare Samir Handanovic che è finito al centro delle critiche di molti tifosi nerazzurri. Lo sloveno ha subito ben 16 goal in 10 partite tra Serie A e Champions League ed è sicuramente in una fase calante della sua carriera.

Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un suo sostituto e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Juan Musso dell’Udinese. L’argentino si è rivelato negli ultimi anni uno dei migliori portieri del campionato e sembrerebbe ormai pronto a tentare il definitivo salto di qualità in una big. L’Inter sarebbe seriamente interessata al giocatore e avrebbe intenzione di puntare su di lui per il futuro. L’Udinese avrebbe fissato il prezzo a 35 milioni di euro, cifra molto importante considerato il momento di crisi. Il club meneghino starebbe già studiando una formula, magari con l’inserimento di alcune contropartite tecniche per soddisfare le pretese dei friulani.