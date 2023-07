Inter, scelto l’erede di Skriniar, Marotta studia l’assalto decisivo

di Redazione, pubblicato il: 24/07/2023

(Mercato Inter) Non sono solo i sostituti di Lukaku e Onana a tenere banco nel mercato nerazzurro. Il tradimento di Skriniar ha aperto una falla nella difesa che ancora deve essere chiusa nel migliore dei modi. Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter ha individuato in Rafael Toloi il braccetto destro tanto desiderato.

Il club di Zhang lo ha fatto perché il 32enne è stato forgiato nel fuoco della difesa a tre e si muove con la disinvoltura richiesta da Inzaghi: tampona le perdite dietro e si spinge davanti con la palla.”

Ma c’è un altro motivo che sta convincendo l’Inter: Toloi è nato in Brasile ma da tempo ha optato per la nazionalità italiana eper la nazionale di Mancini. “L’italianità, intesa come formazione nel nostro campionato e meglio ancora partecipazione al bacino della Nazionale, è ormai un valore in più nelle scelte interiste… Mezza difesa del Mancio gioca già per Simone, arrivasse pure Toloi la colonia sarebbe quasi storica. “