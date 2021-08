Inter-Scamacca, si può! Ma soltanto ad una condizione

Dopo aver acquistato l'attaccante della Lazio, Joaquin Correa, l'Inter sta valutando di poter aggiungere un altro tassello al proprio reparto avanzato, viste le non perfette condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Ecco perchè, Beppe Marotta e Piero Ausilio riflettono sui nomi che potrebbero fare al caso della squadra di Simone Inzaghi e tra questi c'è anche un vecchio pupillo.

Si tratta di Gianluca Scamacca, giovane attaccante classe 1999 che potrebbe lasciare il Sassuolo, visto che è fuori dai piani del nuovo tecnico degli emiliari, Dionisi, il quale gli preferisce Ciccio Caputo e Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, la società di viale della Liberazione avrebbe intenzione di provare a imbastire una trattativa per la punta, ma, visti i soldi spesi per Correa, la formula giusta soltanto quella del prestito con diritto di riscatto.

Vedremo se i buoni rapporti tra i dirigenti nerazzurri e la società emiliana, nella persona di Giovanni Carnevali, porteranno avanti i discorsi in modo tale da tentare l'affondo. Scamacca, intanto, si allena e osserva. Il suo futuro potrebbe cambiare nel giro dell'ultima settimana di mercato, facendo il balzo in una grande squadra, dopo i prestiti in Serie B e al Genoa nella scorsa stagione in cui ha fatto davvero molto bene.