Inter, Scaloni:'' A Lautaro serve continuità, al Barça dovrà lottare''

Il futuro di Lautaro Martinez sembrerebbe sempre più vicino al Barcellona. L'ex Racing Avellaneda sarebbe il principale obiettivo di mercato del club catalano, che starebbe tentando di convincere l'Inter a concedere uno sconto rispetto alla cifra da 111 milioni di euro della clausola rescissoria. I due club sarebbero in contatto da diverse settimane ed i blaugrana sarebbero pronti ad inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche per diminuire l'esborso economico.

Sull'argomento è intervenuto anche il ct dell'Argentina Lionel Scaloni. L'allenatore dell'albiceleste ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio La Red, in cui ha commentato il sempre più probabile trasferimento di Lautaro Martinez dall'Inter al Barcellona:

"E' già in un grande club, non va via dai nerazzurri per un club più piccolo. Francamente, non so se il Barça sia più grande dell'Inter. Quello che posso dire è che i grandi giocatori devono avere spazio e a noi interessa la loro continuità, specie per i giovani come Lautaro. Lui è già maturo, sa giocare per la squadra, ha questa grande voglia che lo renderà un punto di riferimento in futuro. In coppia con Messi? Starà al tenico del Barcellona, eventualmente, metterli assieme: per me è possibile".