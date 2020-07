Inter, Sarr ora potrebbe arrivare in Italia ma non con la maglia nerazzurra

L'Inter sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e in difesa si vuole fare un colpo. L'intenzione è quella di trovare un giocatore che si trovi a suo agio nello schieramento a tre.

Un nome che si stava seguendo da vicino era quello di Sarr, difensore centrale ventunenne del Nizza. Il francese si libererà a parametro zero in estate dal suo attuale club. Tuttavia, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ora altri club italiani avrebbero messo gli occhi su di lui. In particolare il Torino sembra essere molto interessato a Sarr.

Ma occhio anche a Fiorentina e Atalanta. L'Inter quindi, se interessata a questo giocatore, dovrà guardarsi dalla concorrenza di queste rivali. Sarr avrebbe poi offerte anche dalla Bundesliga.