Inter, sarà piazza pulita. Ecco i due big che salutano

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 27/01/2023

Inter, sarà rivoluzione, o quasi. Così stando alle indicazioni del sito de La Gazzetta dello Sport sulle strategie in vista del prossimo anno. A Milano in tanti sono in bilico, e non mancano riflessioni a tutto tondo. Sarà piazza pulita, si legge, nella ricostruzione.

Due calciatori hanno, per motivi diversi, deluso. Da Correa a Dumfries: facce tristi di un’Inter che può rinnovarsi.

Inter, i due casi spinosi. Tutti gli scenari

Il Tucu, dicevamo. Correa non è mai entrato con consistenza nelle grazie dei tifosi. Il suo rendimento in nerazzurro è stato fin qui altamente deludente. Mai davvero decisivo, estremamente discontinuo. Il suo futuro sembra lontano da San Siro. Come si legge sulla fonte, “il Tucu sa che a fine stagione sarà messo con decisione sul mercato e il Siviglia, che ben lo conosce, sta già facendo un pensiero”.

Quanto a Dumfries, anche l’olandese è sul mercato. Anzi, su di lui sarebbe stata già presa una decisione definitiva. “Entro il 30 giugno dovrà comunque salutare: il suo sacrificio per ragioni di bilancio è deciso”, la puntualizzazione.