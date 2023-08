Inter Samardzic, un ostacolo ancora prima di chiudere

di Redazione, pubblicato il: 08/08/2023

(Inter Samardzic) Inter e Udinese hanno raggiunto ormai da diversi giorni l’accordo per il passaggio di Samardzic in nerazzurro. 4 milioni per il prestito, 16 di riscatto obbligatorio e 2 di bouns, questi i termini dell’accordo.

Si attende il serbo a Milano per visite e firma del contratto ma queste formalità continuano a slittare giorno dopo giorno.

Il perchè lo spiega la Gazzetta dello Sport.

“Samardzic infatti ha trovato l’intesa sul suo contratto con il club nerazzurro (cinque anni, ingaggio da 1,5 milioni netti, a salire, più bonus), mentre manca la fumata bianca tra il prodotto del vivaio interista e il club friulano. Rischi che l’affare salti però non sembrano essercene: questa la rassicurazione che arriva da entrambi i club.”