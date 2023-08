di Redazione, pubblicato il: 16/08/2023

(Inter) La vicenda di Samardzic è destinata a trovare soluzione nelle prossime ore. Secondo Gianluca Di Marzio il club nerazzurro è più che infastidito dall’atteggiamento dell’entourage del giocatore. Il club starebbe meditando di chiudere il rapporto con gli agenti del serbo a meno che non arrivi la svolta ovvero l’accettazione di quanto già concordato tra le società e Rafaela Pimenta nei giorni scorsi. Il giocatore si sta allenando a Udine ma anche il club friulano sembra deciso a prendere provvedimenti forti nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato da Sportitalia non ci sono passi avanti ma neanche indietro. La volontà di Samardzic è quella di giocare con l’Inter, la situazione può sbloccarsi in 30 secondi.