Inter Samardzic è caos, c’è la Juventus dietro? (RAI Sport)

di Redazione, pubblicato il: 12/08/2023

(Inter Samardzic) Non c’è alcun dubbio, il mercato dell’Inter non annoia mai. Dopo la telenovela Lukaku, dopo l’affannosa ricerca del sostituto del belga non ancora terminata, nelle ultime ore va in scena la comica Samardzic.

Il club nerazzurro aveva già raggiunto l’accordo con l’Udinese e con il giocatore, rappresentato da Rafaela Pimenta. Dopo le visite, dopo le prime foto, arriva il colpo di scena. Per la firma degli accordi in Viale della Liberazione non si è presentata la storica socia di Mino Raiola ma il padre ed altri familiari del giocatore serbo che avrebbero estromesso l’agente dalla trattativa. .

Secondo le indiscrezioni filtrate nell’incontro con la dirigenza nerazzurra i rappresentanti del giocatore avrebbero cambiato le carte in tavola. Stipendio e commissioni più alte le loro richieste. Al che l’Inter ha chiuso l’incontro: o si rispettano i patti o non si firma.

48 ore di tempo per Samardzic e famiglia per decidere. Entro il week end deve arrivare la decisione altrimenti ognuno per la sua strada. nelle ore immediatamente successive l’entourage del giocatore ha fatto intendere che da parte loro nessuna intenzione di rivedere gli accordi firmati e che per loro le sussistono le possibilità di ricucire e chiudere il trasferimento.

Secondo quanto riportato da RAI Sport il gioco al rialzo degli agenti di Samardzic potrebbe trovare spiegazione nell’inserimento last minute di due società, il West Ham e la Juventus.