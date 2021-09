Inter, salta il trasferimento di Colidio all’Austria Vienna: il motivo

Salta il trasferimento di Facundo Colidio all’Austria Vienna. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’argentino è tornato a disposizione dell'Inter.I due club avevano trovato l’intesa totale nell’ultimo giorno di mercato per un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e il giocatore aveva già raggiunto la sede del club a Vienna per firmare il nuovo contratto.

L’affare sarebbe clamorosamente saltato all’ultimo momento a causa di problemi societari del club austriaco. Brutta tegola per l’Inter che adesso spera di trovare una nuova sistemazione al giocatore, da sempre fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. Colidio era rientrato in nerazzurro in estate dal non esaltante prestito biennale in Belgio con la maglia del Sint-Truiden, dove ha collezionato 43 presenze con 3 gol e 9 assist.

Anche se il calciomercato in Italia è chiuso, l’attaccante classe 2000 potrebbe ancora essere ceduto in quelle nazioni dove la finestra di mercato è ancora aperta. Il futuro del giocatore, ad esempio, potrebbe essere in Russia o Turchia, ma attenzione anche all’Argentina, Qatar o altre nazioni europee come Serbia e Repubblica Ceca. Al momento non si registrano ancora interessamenti o offerte, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni.