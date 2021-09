Inter: 'salta' il primo giocatore? 'Difficile il rinnovo, vuole nuove esperienze'

Uno degli uomini dati sempre più lontani dall'Inter, alla vigilia del mercato, ma poi rimasto in nerazzurro, è stato Ivan Perisic.

L'esterno croato è alla sua sesta stagione con la maglia nerazzurra, la settima sotto contratto dopo il prestito al Bayern Monaco. Con i bavaresi, ricordiamo, riuscì a vincere campionato, coppa nazionale e la Champions League: il Triplete. Dopo il ritorno a Milano, Perisic è ripreso il posto da titolare con Antonio Conte in un ruolo nuovo per lui: quinto di centrocampo.

Ma ora cosa succederà? L'esterno, come riportato dal sito Calciomercato.com, ha il suo contratto in scadenza il 30 giungo del 2022, ma sembra che il rinnovo sia lontano. Ad oggi un prolungamento, secondo la ricostruzione del sito, non conviene a nessuno. Perché? A quanto si apprende il giocatore, ha il desiderio di provare nuove esperienze - ne parliamo più approfonditamente in questo articolo - e da parametro zero avrebbe più facilità nel farlo. La società, allo stesso tempo, dovrebbe rinnovare un giocatore in là con gli anni - a febbraio spegnerà 33 candeline - e con un contratto di oltre 4,5 milioni a stagione. Vedremo, dunque, se queste premesse verranno mantenute, ma l'ipotesi di un addio di Perisic a fine stagione non è più così remota. Anzi.

Intanto il giocatore croato si sta concentrando sulla stagione appena iniziata con il nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Quest'ultimo gli sta concedendo tanto spazio in campo come hanno dimostrato le partite contro il Genoa prima e contro il Verona dopo. Un giocatore che, prima del suo eventuale addio definitivo a Milano, vuole ancora lasciare il segno in maglia nerazzurra, magari con un'altra vittoria dopo la conquista dello Scudetto lo scorso mese di maggio.