Inter, Sabatini spiega perchè Icardi probabilmente non andrà alla Juve

Sembrava destinato a finire alla Juventus in uno scambio con Paulo Dybala. Oggi però, il futuro di Mauro Icardi sembra essere più verso Napoli. Ne è sicuro Sandro Sabatini, famoso giornalista sportivo che a riguardo ha detto:

"Icardi? L'Inter è più intenzionato a darlo al Napoli, l'ipotesi di scambio con Dybala non è andata in porto". Queste le parole del noto conduttore Mediaset che successivamente ha anche parlato dell'affare relativo a Nicolò Barella:

"L'Inter non deve essere ricostruita da zero, è una squadra in ascesa. Se prende Barella e chiarisce alcune questioni tattiche fa un passo in avanti". Insomma, ingaggiare un classe '97 già abbastanza formato come Barella per i meneghini può essere un vero affare.