Inter, ritorno di fiamma per Nandez? L’agente del giocatore è inequivocabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/06/2023

Inter, ritorno di fiamma per Nandez? Il Cagliari, grazie alla vittoria all’ultimo respiro contro il Bari, è ritornato in Serie A. Tra i protagonisti della cavalcata della squadra di Ranieri, sicuramente uno dei più importanti è stato Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è rimasto in Sardegna anche dopo la retrocessione in Serie B della squadra.

Dopo aver contribuito a riportarla in Serie A, però, ritornano come ogni anno le voci che vorrebbero il giocatore lontano dal capoluogo sardo. Proprio di questo ha parlato l’agente di Nandez, Pablo Bentancur, intervistato da LaLazioSiamoNoi, che ha aperto in maniera inequivocabile all’addio. L’Inter, in passato, è stata molto interessata a lui e, nonostante l’arrivo possibile di Frattesi, mancherebbe ancora un centrocampista per completare il reparto.

Ecco le parole dell’agente di Nandez: “Per il Cagliari questi sono stati due anni durissimi. Anche per il giocatore. Per fortuna abbiamo visto il Cagliari arrivare alla vittoria che li ha riportati in Serie A, dove meritano di stare. Ho parlato con il Presidente e al società e alla fine abbiamo deciso, in tutta tranquillità, lo posso dire pubblicamente, di andare a cercare una proposta per far recuperare l’investimento importante del Cagliari”.