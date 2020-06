Inter, rispunta il nome di Giroud per il vice Lukaku: il francese valuta l'addio

Rispunta il nome di Oliver Giroud per l’attacco nerazzurro. Il francese, nonostante il recente rinnovo contrattuale con il Chelsea, potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione di mercato. Antonio Conte lo riterrebbe sempre il profilo ideale per il vice Lukaku. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'acquisto di Timo Werner spingerebbe di fatto l’ex Arsenal verso la cessione. I blues, dopo l’arrivo del bomber tedesco e avendo già in rosa Tammy Abraham e Michy Batshuayi, avrebbero intenzione di sfoltire il reparto degli attaccanti.

Come riportato dal quotidiano francese, il principale candidato alla cessione sarebbe proprio Oliver Giroud. L’intenzione del giocatore sarebbe quella di restare a Londra ancora per un’altra stagione, ma rischierebbe di non riuscire a trovare spazio. Il 34enne vorrebbe giocare con continuità per guadagnarsi la convocazione nella nazionale per i prossimi Europei. Sulle sue tracce, oltre ai nerazzurri, ci sarebbero anche Lazio, Borussia Dortmund e Lipsia. La richiesta del club di Roman Abramovic sarebbe sempre la stessa dello scorso gennaio, ovvero circa 10 milioni di euro.