Inter, rispunta il nome di Arias per la fascia: sará sfida con Napoli e Roma

L’Inter avrebbe intenzione di fare un vero e proprio restyling sulle fasce. Gli unici certi della riconferma sarebbero solo Ashley Young e Antonio Candreva, mentre gli altri sembrerebbero destinati all’addio. Infatti, i nerazzurri non dovrebbero riscattare sia Moses che Cristiano Biraghi e sarebbero pronti a cedere Kwadwo Asamoah. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già alla ricerca di nuovi esterni adatti al modulo e allo stile di gioco di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i nerazzurri sarebbero piombati nuovamente su Santiago Arias, colombiano dell’Atletico Madrid. Il terzino sarebbe nel mirino dei nerazzurri dai tempi in cui militava al PSV e potrebbe essere ceduti durante la prossima finestra di mercato. Il colombiano è sempre più ai margini del progetto tecnico di Diego Simeone e sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione per giocare con continuità. Come riferito dal quotidiano spagnolo, il futuro del classe ‘92 potrebbe essere in Serie A. Sulle tracce del giocatore, oltre all’Inter, ci sarebbero anche Napoli, Roma e alcuni club di Premier League.