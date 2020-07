Inter, riprende quota lo scambio Gagliardini-Izzo. Previsto incontro tra i club

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la sfida di questa sera di questa sera al San Siro tra Inter e Torino sarà anche l'occasione per Beppe Marotta e Davide Vagnati di incontrarsi e parlare delle trattative di mercato tra le due squadre.

Il club granata, infatti, sarebbe alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per la prossima stagione e avrebbe messo da tempo nel mirino Roberto Gagliardini. L'ex Atalanta sembrava molto vicino al trasferimento al Torino già durante la finestra di mercato e adesso potrebbe essere uno dei tanti giocatori in partenza in vista della sempre più probabile rivoluzione interista.

I nerazzurri, invece, starebbero seguendo con attenzione Armando Izzo e anche Andrea Belotti. Il difensore napoletano, specialmente, avrebbe le caratteristiche giuste per la difesa a tre di Antonio Conte e sarebbe pronto a tentare il definitivo salta di qualità in una grande squadra. I granata lo lascerebbero partire solo di fronte ad un'offerta da almeno 25 milioni di euro. L'intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di usare Roberto Gagliardini come parziale contropartita tecnica per provare a convincere Cairo.