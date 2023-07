Inter, rinnovo e prestito, c’è la fila per un nerazzurro

di Redazione, pubblicato il: 17/07/2023

L‘Inter mette al sicuro un gioiello per il futuro. Giovanni Fabbian, reduce da un’ottima stagione alla Reggina, ha rinnovato il contratto con i nerazzurri fino al 2028.

Adesso si tratta di decidere il suo futuro. Molti vedrebbero volentieri la sua conferma nella rosa a disposizione di Inzaghi ma il suo destino pare un nuovo prestito.

Da questo punto di vista le opportunità non mancano. Lecce, Bologna, Frosinone, Torino e Genoa sono in coda per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista. La scelta sarà importante, Fabbian ha bisogno di giocare con continuità per mettere in valigia minutaggi ed esperienze fondamentali per la sua crescita e per tornare domani in nerazzurro da protagonista.