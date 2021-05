Inter, rinnovo D’Ambrosio in stand-by: un club di Serie A fa sul serio

L’esperienza di Danilo D’Ambrosio con la maglia dell’Inter potrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il difensore, in nerazzurro da 7 anni, è in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo sarebbero al momento bloccate a causa della delicata situazione societaria.

L’agente del giocatore si starebbe già guardando intorno alla ricerca di una eventuale nuova sistemazione ed avrebbe già avviato i primi contatti con altri club. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe soprattutto la Lazio di Simone Inzaghi, che lo avrebbe individuato come il rinforzo ideale per la difesa in vista della prossima stagione.

I biancocelesti, riporta tuttomercatoweb.com, sarebbero in contatti avanzati con l’entourage del giocatore e pronti a piazzare il colpo a parametro zero. L’intenzione di D’Ambrosio sarebbe comunque quella di restare all’Inter, ma nel caso in cui la società dovesse decidere di non rinnovargli il contratto il suo futuro potrebbe essere alla Lazio.