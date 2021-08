Inter, rifiutata offerta da capogiro per Lukaku proveniente dal Chelsea

E' senza dubbio l'estate in cui l'Inter dovrà impegnarsi maggiormente per blindare ogni singolo "pezzo da 90" quella che stiamo vivendo adesso. Achraf Hakimi è stato ceduto al malincuore al PSG di Nasser Al-Khelaifi per esigenze di bilancio, ma adesso il club di Via della Liberazione ha detto stop alle cessioni dolorose.

A prova di ciò, ci sono le parole di Gianluca Di Marzio pubblicate sul proprio sito ufficiale. Secondo il noto giornalista sportivo infatti, l'Inter avrebbe rifiutato un'offerta da 100 milioni di euro proveniente dal Chelsea con l'obiettivo di ingaggiare Romelu Lukaku.

Proposta rispedita al mittente con il preciso obiettivo di mantenere la rosa quanto più competitiva possibile e rendersi protagonisti in campionato anche l'anno prossimo. Per riuscirci, appunto, i nerazzurri non intendono affatto privarsi del proprio n°9.