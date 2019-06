Inter, retroscena su Esposito e il PSG: i nerazzurri vogliono blindarlo

Inizia a farsi sempre più lunga la lista dei club che seguono con molto interesse Esposito, attaccante classe 2002 che milita all'interno del settore giovanile nerazzurro e che ha incantato anche in Nazionale.

L'Inter sa di avere tra le mani un talento grezzo. Un ragazzo con ottime doti tecniche ma che, visto l'interesse di club più o meno ricchi, dovrebbe essere blindato al più presto. Sui club che seguono Esposito, stamane Tuttosport scrive:

"Alcune si sono già mosse come il PSG che ha provato a portarlo in Francia, proponendogli un progetto molto allettante. Il ragazzo e il papà hanno resistito alla tentazione ma il club nerazzurro sa che deve blindare Esposito e in fretta".