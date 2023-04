Inter, Retegui in pugno? Il giocatore non attende: c’è la squadra concorrente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/04/2023

Inter, si inserisce prepotentemente una concorrente per Retegui. Nelle giornata di ieri, si era parlato molto di come la società nerazzurra avesse, di fatto, bloccato l’attaccante della Nazionale italiana, Mateo Retegui, per la cifra di 18 milioni. Il giocatore, però, pur preferendo i nerazzurri, ha fatto presente che non aspetterà all’infinito e ha comunicato ai nerazzurri che, nel caso in cui non avessero chiuso l’affare entro due settimane, avrebbe rivolto le sue attenzioni ad altre squadra.

La notizia di questi minuti, a tal proposito, proviene da Sky Sport DE che annuncia come sul giocatore si stia inserendo in maniera molto forte l’Eintracht Francoforte. La squadra tedesca è intenzionata a fare sul serio per l’attaccante che, come detto, al momento da la precedenza ai nerazzurri. Vedremo se da viale della Liberazione ci sarà la chiusura definitiva oppure se, come accaduto l’anno scorso con Bremer e Dybala, la dirigenza nerazzurra si farà soffiare un altro calciatore sul mercato.