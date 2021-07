Inter, resta caldo l’asse con il Monza: Galliani tenta un altro colpo

Continua ad essere molto caldo l’asse di calciomercato tra l’Inter e il Monza. Dopo le cessioni in prestito del portiere Michele Di Gregorio e del difesa Lorenzo Pirola, il club brianzolo starebbe pensando di piazzare un altro grande colpo dai nerazzurri, ovvero Andrea Pinamonti.

Secondo quanto riportato da Serie B News, Adriano Galliani avrebbe intenzione di acquistare un attaccante di spessore per provare a portare il Monza in Serie A e avrebbe messo nel mirino Andrea Pinamonti, reduce da una stagione in cui ha trovato pochissimo spazio.

Il classe ‘99 è in uscita dall’Inter e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per giocare con continuità. L'agente del giocatore Mino Raiola si starebbe da tempo guardando intorno per trovargli una nuova sistemazione. L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo per una decina di milioni di euro ma il suo alto ingaggio da 2 milioni di euro sarebbe un grosso ostacolo.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club oltre al Monza, nelle ultime settimane è stato accostato anche a Spezia, Brescia, Venezia e Salernitana. Non è da escludere che i nerazzurri lo lascino partire nuovamente in prestito in modo da liberarsi, almeno in parte, del suo stipendio. La pista Monza resta concreta e l’affare potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti tra i due club.