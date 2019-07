Inter, Rebic prima scelta se salta Lukaku

Da diverse settimane l'Inter sta trattando con il Manchester United Romelu Lukaku, attaccante belga che ha appena concluso la sua seconda stagione tra le fila dei "red devils".

Tuttavia, l'operazione non è al momento affatto conclusa. Stando a quanto riferisce "Sky Sport", se non dovesse arrivare l'ex Chelsea ed Everton, i nerazzurri avrebbero già pronto il c.d. piano B, ossia Ante Rebic, centravanti croato dall'estate 2016 all'Eintracht Francoforte, con cui in queste ultime due annate è esploso. Il giocatore conosce già la Serie A, in quanto in passato ha vestito le maglie di Fiorentina ed Hellas Verona.