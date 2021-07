Inter-Raspadori, si fa per il 2022? La strategia nerazzurra

Che Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo neo-campione d'Europa con la maglia della Nazionale, sia un giocatore che piaccia e molto alla dirigenza dell'Inter è fuori discussione. Le recenti parole di Giovanni Carnevali dimostrano come la società nerazzurra potrebbe davvero fare più di un pensiero sul talentino emiliano.

Secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, Marotta e Ausilio avrebbero in mente una strategia per bloccare il calciatore in modo da farlo giocatore titolare e da protagonista con la maglia del Sassuolo la prossima stagione, per poi acquistarlo per l'anno successivo e farne il titolare in caso di partenza di Lautaro Martinez.

I buoni rapporti tra società e dirigenti potrebbero facilitare i dialoghi e l'affare. Bisognerà vedere se la prossima estate il trasferimento andrà in porto. Quel che è certo è che Raspadori piace tanto e che l'Inter farà di tutto per fargli vestire la maglia nerazzurra.