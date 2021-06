Inter-Ranocchia avanti insieme: il difensore ha rinnovato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è oramai tutto fatto per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Andrea Ranocchia che, quindi, continuerà la sua storia in nerazzurro.

Il nuovo accordo con il difensore umbro prevede il rinnovo per un anno con opzione di un altro anno in favore della società nerazzurra che potrà esercitarlo come fatto quest'anno con Danilo D'Ambrosio.

Cinque elementi su sei della difesa sono stati confermati, dunque, in attesa di capire cosa farà Kolarov in futuro e se ci sarà bisogno di un vice Bastoni diverso.